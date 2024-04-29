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صحة غزة تحذر من توقف ثلاجات الأدوية وعربات الإسعاف بسبب نقص السولار

01:33 م الإثنين 29 أبريل 2024

غزة

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(مصراوي)

ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، المؤسسات الأممية والمعنية، بتعجيل إدخال السولار بشكل سريع لتشغيل الثلاجات وسيارات الإسعاف، مع تدهور القطاع الصحي بشكل عام تحديدًا شمالي القطاع.

وحذرت وزارة الصحة، من تلف الأدوية جراء توقف ثلاجات الأدوية وتحديدًا شمال القطاع بسبب نفاد السولار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفًا و488 جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

غزة وزارة الصحة السولار
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