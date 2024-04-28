إعلام عبري: محاولة إسرائيلية لمنع المدعي العام للعدل الدولية من إدانة نتنياهو

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ عقد مشاورات مكثفة بعد تلقي مؤشرات على صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

وأشارت القناة العبرية إلى أن هناك محاولة إسرائيلية للعمل عبر جميع القنوات الممكنة لمنع المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان من اتخاذ قرارات إدانة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه يوجد توقعات بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي خلال أسبوع.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قد قالت في وقت سابق إن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان سيصدر مذكرة اعتقال دولية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو جراء جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القرار بـ "النفاق المطلق" قائلًا إن المسؤولين الإسرائيليين لن يغادروا إسرائيل إذا تطلب الأمر.