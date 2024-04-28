البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو استعرضا المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الأسرى

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار كيربي إلى أن بايدن أكد في اتصاله مع نتنياهو على التزامه الراسخ بأمن إسرائيل، كما استعرض نتنياهو المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وأوضح كيربي أن بايدن ناقش مع نتنياهو زيادة إيصال المساعدات لغزة والاستعدادات لفتح معابر شمالي القطاع خلال هذا الأسبوع، كما أكد موقفه الواضح من قضية رفح.