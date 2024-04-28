فايننشال تايمز.. هل تأخر الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟

كييف - (بي بي سي)

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مقالاً حاول كاتبه لورنس فريمان التوصل إلى الأثر الذي قد تحدثه حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة على الأرض بالنسبة لأوكرانيا وروسيا على حد سواء.

وأشار الكاتب إلى أن الجيش الأمريكي بدأ بالفعل في إرسال المساعدات العسكرية إلى كييف بمجرد أن صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون الخاص بالمساعدات.

ورجح الكاتب أن أوكرانيا قد "تشهد تراجعا في مشكلات نقص عدد القوات، وهو ما قد يتأتى بسبب عدم وجود فرصة لأن يتوجه المقاتلون إلى الجبهة دون أن يكون لديهم ما يكفي من الذخيرة"، موضحاً أن الأمر "سوف يستغرق بعض الوقت للتعافي، ثم المزيد من الوقت قبل أن تبدأ أوكرانيا في الاستفادة بشكل كامل من الإمدادات الجديدة من المعدات ومن زيادة إنتاج أوروبا والولايات المتحدة من قذائف المدفعية".

وعلى الصعيد الميداني، أشار الكاتب إلى أن أوكرانيا "تحتاج أيضاً إلى تدريب الوحدات الجديدة، ولا تزال هناك مشكلات في قيادات القوات الأوكرانية جراء الهجوم المضاد المخيب للآمال في العام الماضي"، ما اعتبره الكاتب "عوامل قد تؤخر جني أوكرانيا لثمار الدفعة الأحدث من المساعدات العسكرية الأمريكية".

ويختتم فريمان بأن "كل ما يمكن لأوكرانيا أن تنجح فيه في الأشهر القليلة المقبلة هو الصمود والحفاظ على الأراضي التي تسيطر عليها"، مستبعداً أن "تحرز أي تقدم على أرض الواقع".