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مصادر فلسطينية : مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

10:25 ص الأحد 28 أبريل 2024

اقتحام المسجد الأقصى

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القدس - (د ب أ)

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ "اقتحام مستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "عددا من المستعمرين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته".

وأضافت أن "شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى".

ووفق الوكالة، "كانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي".

المسجد الأقصى القدس فلسطين شرطة الاحتلال الإسرائيلي
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