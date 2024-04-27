المجموعة العربية السداسية بالرياض: غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة

مصراوي

أكدت المجموعة العربية الوزارية السداسية في بيان أعقب الاجتماع التشاوري في الرياض بشأن غزة، على ضرورة إنهاء حرب غزة ووقف النار فورا.

وشدد البيان على دعم كل الجهود الرامية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مؤكدا أنه يجب رفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات لغزة.

كذلك أعرب الاجتماع التشاوري في العاصمة السعودية، عن رفضه القاطع أي عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، محذرا من استمرار الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح البيان السداسي، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.