شرطة برلين تتحرك لإزالة مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين قرب ديوان المستشارية

برلين- (د ب أ)

أزالت الشرطة الألمانية مخيم احتجاج في برلين، يدعم الفلسطينيين ويطالب بنهاية العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن نحو 150 من أفرادها وصلوا إلى الموقع، حيث أقيم حوالي 20خيمة، بالقرب من مبنى المستشارية الألمانية في العاصمة صباح اليوم الجمعة، وطالبوا المشاركين- حوالي 20 شخصا- بالرحيل.

وأعلنت الشرطة أيضا أنه جرى الإعلان عن حظر المخيم عبر مكبرات الصوت.

وجرى إقامة المخيم الاحتجاجي خيامه في الموقع قبل أسبوعين. وكانت شرطة برلين سلمت إدارة المخيم سابقا مذكرة حظر.

وقالت الشرطة إن جهود إزالة المخيم بدأت سلمية.

وبررت شرطة برلين قرار إزالة المخيم بالقول إن المشاركين ارتكبوا جرائم جنائية متكررة، بما في ذلك التحريض على الكراهية، وإنه كان هناك أيضا تصرفات عنيفة من جانب سكان المخيم ضد رجال الشرطة.

وعلاوة على ذلك، لم يتم الالتزام بقيود معينة مثل حماية المنطقة الخضراء ومبان معينة.





