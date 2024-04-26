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BBC

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره السويدي سبل استمرار دعم أوكرانيا

11:41 ص الجمعة 26 أبريل 2024

زير الدفاع الاميركي لويد اوستن

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أ ش أ
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره السويدي بال جونسون، الدعم المستمر لأوكرانيا وغيرها من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما الوضع في البحر الأحمر في ضوء استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن أوستن شكر خلال الاتصال، جونسون على المساعدات العسكرية "الهائلة"، التي تقدمها السويد لأوكرانيا.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن جهود السويد ودورها الجديد باعتبارها العضو الـ 32 في حلف شمال الأطلسي /الناتو/، يظهر التزامها القوي بالأمن الإقليمي.

وأكد أن الولايات المتحدة والسويد ستواصلان العمل معا، جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، لدعم أوكرانيا.

كما ناقش الجانبان استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرين إلى هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق الأمن في المنطقة.

واتفقا على أن التعاون عبر الأطلسي ضروري لضمان المضي قدماً بالأمن الإقليمي.

هذا المحتوى من

Asha
لويد أوستن أوكرانيا وزير الدفاع الأمريكي
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