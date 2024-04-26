إعلان

BBC

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق قذائف طورتها شركة عسكرية جديدة

11:34 ص الجمعة 26 أبريل 2024

كوريا الشمالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أ ش أ
أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق قذائف تنتجها شركة عسكرية جديدة.

وذكرت صحيفة "رودنج سينوم" الكورية الشمالية التابعة لحزب العمال الحاكم - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - أن كيم أشرف أمس على إطلاق قذائف راجمة صواريخ متعددة من عيار 240 ملم تم تطويرها بواسطة شركة صناعية دفاعية وطنية جديدة.

وأشاد كيم بالقذائف، مشددا على أهمية أن تواصل الشركة خطتها لإنتاج الذخيرة من عيار 240 ملم لهذا العام، وفقا لما أوردته الصحيفة.

من جهتها، أشارت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية إلى أن كوريا الشمالية تعزز على ما يبدو تطوير قذائف راجمات الصواريخ في محاولة لتصديرها إلى روسيا.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت يوم الاثنين الماضي ما أسمته "بقذائف صاروخية كبيرة للغاية"، يعتقد أنها صواريخ قصيرة المدى.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اعتقال شخصين بخلية أوكرانية أعدا هجمات بمقاطعة "فولجوجراد" الروسية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار تصل لـ"سيول" بهذه المناطق
عودة نيدفيد.. مصراوي يكشف تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي