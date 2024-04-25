أول تعليق من حماس على تحذير صحة غزة من نقص الوقود في المستشفيات

مصراوي

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة في غزة، بشأن النقص الحاد في إمدادات الوقود للمستشفيات، والذي ينذر بانقطاع تام للتيار الكهربائي فيها، بما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى.

وقالت المقاومة الإسلامية، إنه يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل فوراً على الضغط على الاحتلال لرفع حصاره الإجرامي الذي يفرضه على جميع مناحي الحياة في غزة، بما فيها المستشفيات، والمسارعة إلى إدخال مستلزماتها من وقود وأدوية وأدوات طبية.

وأضافت حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي عمل على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع منذ اليوم الأول للعدوان، مشيرة إلى أن الاحتلال يعيق الآن كل المحاولات لإعادة تشغيلها وامدادها باحتياجاتها، بعد أن استهدف معظمها وأخرجها عن الخدمة.

وتابعت حماس، أن استهداف المستشفيات يأتي ضمن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم عن أرضهم، وذلك أمام سمع وبصر العالم، دون أن يحرك ساكناً للوقوف في وجه هذه الهمجية الوحشية، قائلة: "آن لهذه السياسة الظالمة أن تنتهي فوراً".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية حذرت من قرب توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات، نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وناشدت الصحة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.