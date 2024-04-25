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حكومة الاحتلال: لا يمكن إصلاح الأونروا بغزة وهي لا تعتبر حماس منظمة إرهابية

03:29 م الخميس 25 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوفير جندلمان، اليوم الخميس، إن عددا كبيرا من موظفي الأونروا "يعملون في حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وأكد جندلمان أنه لا يمكن إصلاح الأونروا في قطاع غزة وهي لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، مدّعيا أن الوكالة الأممية فشلت في تقديم المساعدات إلى شمال غزة.

وادّعى جندلمان أن حماس استخدمت الفلسطينيين في غزة دروعا بشرية، مضيفا أن مفوض الأونروا فيليب لازاريني لا يقول الحقيقة بشأن سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى شمال القطاع.

وشدد المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على أن المظاهرات في بعض الجامعات الأمريكية معادية لإسرائيل ومدعومة من حماس ويجب مواجهتها، زاعما أن حماس تماطل في المفاوضات ويجب الإفراج عن الأسرى فورا.

الاحتلال الإسرائيلي الأونروا حماس
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