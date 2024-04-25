وسائل إعلام: فتح وحماس يخططان لعقد اجتماع مشترك غدًا في بكين

(مصراوي)

نقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، تصريحها بأن حركتي فتح وحماس يخططان لعقد اجتماعًا مشتركًا بينهم لمناقشة مستجدات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.

وقالت المصادر التي لم تكشف الوكالة عن اسمها، إن الاجتماع سيعقد في بكين غدًا، في محاولة لإنهاء حالة الانقسام الداخلي التي تشهدها الحركتان.

وبحسب المصادر، فمن المقرر أن يدير الاجتماع قيادات من الحركتين، وهم القياديان في حركة حماس موسى أبو مرزوق وحسام بدران، وعضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وسمير الرفاعي.

وفي وقت سابق اليوم، صرح القيادي في حركة حماس، خليل الحية، أن الحركة مستعدة للقبول بهدنة وقف إطلاق النار تكون مدتها 5 سنوات في غزة، والتحول إلى حزب سياسي وتفكيك جناحها العسكري، في حال تم الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967.