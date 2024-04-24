كوريا الشمالية ترسل وفدًا اقتصاديًا إلى إيران

سول - (د ب ا)

ذكرت وسائل إعلامية كورية شمالية اليوم الأربعاء أن بيونج يانج أرسلت وفدا اقتصاديا إلى إيران، في زيارة نادرة تثير الشكوك بشأن وجود تعاون بين الدولتين يتعلق ببرامج الأسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية في خبر به جملة واحدة أن الوفد، الذي يترأسه وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونج هو، غادر بيونج يانج أمس في طريقه إلى إيران.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه تعد زيارة نادرة يقوم بها مسؤول كوري شمالي لإيران.

وتثير الزيارة التكهنات بأنه علاوة على التعاون الاقتصادي، ربما تسعى كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات العسكرية مع إيران في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويشار إلى أنه من المعروف أن بيونج يانج وطهران من المزودين الرئيسيين للأسلحة لموسكو.