عائلات فلسطينية تنزح من شمال غزة وسط تهديدات الاحتلال باستهداف منازلهم

غزة - (د ب أ)

قالت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء إن مئات من العائلات الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة نزحت من منازلها عقب تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مناطق سكناهم.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السكان المتواجدين في البلدة، غالبيتهم عادوا مؤخرا إلى منازلهم عقب إنسحاب القوات الإسرائيلية مؤخرا، بأن ينزحوا من منازلهم فورا لأن مناطقهم أصبحت "منطقة قتال خطيرة".

وأعرب سكان محليون عن خشيتهم من تدمير مناطقهم السكنية بشكل كامل مما ينذر "بخسارة ما تبقى من ممتلكاتهم التي قد تساعدهم على التعاطي مع الظروف الصعبة التي فرضت عليهم بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس".

من جانبه،أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له على حسابه في منصة إكس بأنه "يجب على جميع المتواجدين في منطقة بيت لاهيا في بلوكات رقم 1778، و1774، و1761، و1765، إخلائها فورا لأنهم يتواجدون في منطقة قتال خطيرة".

وبحسب أدرعي، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية التي وصفها بأنها "إرهابية والعناصر التخريبية في المنطقة"، داعيا السكان للتوجه إلى المناطق الآمنة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في بلدة بيت لاهيا بعد أن تحولت المنطقة منذ أيام إلى ساحة لمعركة قتال بين عناصر المقاومة الفلسطينية وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما قاله سكان محليون.