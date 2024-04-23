مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أعداد الشهداء بين الأبرياء في غزة "يتجاوز نطاق الحرب"

جنيف (د ب أ)

انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة، بسبب ارتفاع عدد الشهداء بين النساء والأطفال.

وقال فولكر تورك، محذرا من احتمال حدوث جرائم حرب، إن أحدث الصور لطفل مبتسر تم إخراجه من رحم أمه المحتضرة، من منزلين متجاورين استشهد فيهما 15 طفلا وخمس نساء - هذا أمر يتعدى نطاق.

وأصيبت المرأة الحامل بجروح قاتلة في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قبل بضعة أيام، بحسب المتحدثة باسم المفوضية.

وقام عمال الإنقاذ بنقلها إلى المستشفى حيث نجا الطفل بعد إجراء عملية قيصرية لأمه المتوفاه وهو الآن يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة.

ووثق مكتب الأمم المتحدة ثلاث غارات عسكرية في رفح منذ 19 أبريل الجاري، استشهد فيها ما لا يقل عن 30 امرأة وطفلا.

وبعد اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مستشفيات مختلفة، دعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل. وبحسب مكتبه، فقد تم العثور على جثث مقيدة الأيدي، من بين انتهاكات أخرى.

كما ذكر تورك بأن "القتل المتعمد للمدنيين والمحتجزين وغيرهم من العاجزين عن القتال [غير القادرين عن الحركة بسبب الإصابة] يعد جريمة حرب".

وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الآن أنه لا يزال هناك 2 ،1 مليون نازح في رفح. وهذا أقل من التقدير السابق البالغ 7 ،1 مليون نسمة بسبب مغادرة العديد من الأشخاص رفح خوفا من الهجوم الذي أعلنته إسرائيل على الشمال.

وقالت المفوضية إن مثل هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، فضلاً عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووفقا للسلطات الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 34 ألف شخص منذ أن شنت إسرائيل العملية العسكرية ردا على الهجوم الضخم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

كما طالب تورك بالإفراج الفوري عن الأسرى المتبقين الذين تم أخذهم من إسرائيل خلال هجوم العام الماضي.