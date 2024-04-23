الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

(مصراوي)

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو، اليوم الثلاثاء، إن الأشخاص والكيانات والمؤسسات التي ستصدر منتجات أوروبية إلى إيران سيتم تطبيق العقوبات ضدها.

وأضاف بوينو، إن العقوبات الجديدة على إيران ستشمل إنتاج الصواريخ ووكلاءها بالمنطقة.

وتأتي العقوبات على خلفية الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل ووجه ناحية قاعدتين عسكريتين، ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وردت إسرائيل على ذلك الهجوم، باستهداف عدة مناطق في أصفهان.