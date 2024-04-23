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BBC

بولندا: توقعات بأن تبلغ تكلفة أول مفاعل نووي نحو 7 مليارات دولار

02:23 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

بولندا

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وارسو- (د ب أ)

أعلن ماسيج باندو المسؤول الحكومي عن البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة في بولندا في مؤتمر نووي في وارسو اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الكشف عن جدول زمني محدث لأول محطة للطاقة النووية في البلاد في نهاية أبريل الجاري أو في أوائل مايو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باندو قوله اليوم الثلاثاء:"لن أخوض في التفاصيل، بيد أنه بالنظر إلى التقارير الإعلامية، يمكننا القول بأن تكلفة المفاعل الذي اخترناه للموقع الأول، وهو مفاعل نوع وستنجهاوس، هو 7 مليارات دولار في المتوسط، وآمل أن تكون أقل".

وقال باندو إن الحكومة البولندية ورثت النموذج التكنولوجي والتمويل الخاص بأول مشروع لمحطة الطاقة النووية من الحكومات السابقة، وإنه لا يمكن التراجع لأن ذلك سيؤخر المشروع وسيشكل خطرا على إمدادات الطاقة في البلاد.

وأضاف باندو، إنه بالإمكان إجراء بعض التغييرات عند إنشاء محطة الطاقة النووية الثانية في بولندا، وسيكون للهيئة المسؤولة عن تشغيل شبكة الطاقة الرأي في موقع البناء.

بولندا أول مفاعل نووي مؤتمر نووي
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