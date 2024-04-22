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بلغاريا: رئيس الوزراء المؤقت يقيل وزير خارجيته ويتقلد منصبه بنفسه

07:21 م الإثنين 22 أبريل 2024

بلغاريا

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صوفيا (د ب أ)

أقال رئيس الوزراء البلغاري ديميتار جلافتشيف وزير خارجيته بعد أسبوعين فقط في المنصب، وتولى المنصب بنفسه اليوم الاثنين.

وقال جلافتشيف إن سبب إقالة وزير الخارجية ستيفان ديميتروف هو أنه لم يكن داعما كافيا لأوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، تم استبدال وزير الزراعة كيريل فاتيف وتعيين جورجي تاخوف، الذي شغل سابقا منصب رئيس مكتب المدفوعات الزراعية في الاتحاد الأوروبي، بدلا منه.

يشار إلى أن حكومة جلافتشيف المؤقتة تولت السلطة في 9 أبريل الجاري ومهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة بعد انهيار الحكومة السابقة الموالية للغرب. وستجرى الانتخابات لتتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري من السادس وحتى التاسع من يونيو المقبل.

وكان ديميتروف، الذي شغل سابقا منصب سفير بلغاريا لدى الجبل الأسود، قد اتهم بضعف التواصل خلال ليلة الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الإيرانية على إسرائيل في 13 أبريل.

كما اتهمه معسكر بلغاريا الموالي للغرب بعدم تقديم دعم عسكري كاف لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا. وقال المنتقدون إن هذا لا يتطابق مع سياسة بلغاريا كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ديميتار جلافتشيف سفير بلغاريا بلغاريا خارجية بلغاريا
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