خلال لقائه بنظيره العراقي.. أردوغان: أزمة المياه تؤثر على تركيا والعراق

(مصراوي)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أزمة المياه تؤثر على كلًا تركيا والعراق، مشيرًا إلى أن التعاون من أجل تعزيز المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأوضح أردوغان، خلال لقائه بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تعمل على مراعاة مصالح البلدين فيما يخص الأمن المائي.

وأضاف أردوغان، بأنه اتفق مع نظيره العراقي، على تشكيل لجان مشتركة في مجالات عدة مثل الأمن والماء ومكافحة الإرهاب والنقل والبيئة والمياه والصحة والتعليم، مشيرًا إلى تاريخية العلاقات التي تربط كلا البلدين، وأنه سيعمل على ضمان حقوق العراق في ظل جيرة البلدين.

وأوضح أردوغان، أن التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب تتصدر قائمة الأولويات في نقاشاته مع الرئيس العراقي.

وصرح أردوغان، أنه سيتم العمل على رفع حجم التعاون التجاري مع العراق إلى أكثر من 20 مليار دولار.

كما ناقش أردوغان خلال لقائه مع نظيره العراقي القضية الفلسطينية والأحداث الدائرة في غزة، قائلًا إن إقامة دولة فلسطينية "هو مفتاح السلام في منطقة الشرق الأوسط".

