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الرئيس الإيراني يرفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع باكستان

01:21 م الإثنين 22 أبريل 2024

السيد إبراهيم رئيسي

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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عن رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع باكستان إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام أباد.

وأِشاد رئيسي خلال لقائه اليوم، بالشعب الباكستاني لتنظيمه تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، قائلًا إن المنظمات الدولية والأمم المتحدة لم تقم باللازم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا رئيسي، إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين في المناطق الحدودية بينهما.

ووصل رئيسي إلى باكستان أمس، في ظل حراسة أمنية مشددة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على بعض المناطق في أصفهان والذي جاء ردًا على استهداف إيران قاعدتين عسكريتين في إسرائيل.

وتعتبر زيارة رئيسي هي الأولى إلى الدولة الجارة منذ توتر العلاقات بينهما في يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى الأربعاء القادم.

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني باكستان
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