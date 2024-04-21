سكان محليون : وفاة 13 شخصاً جراء سيول الأمطار بمحافظتي المهرة وحضرموت باليمن

صنعاء - (د ب أ)

قال سكان محليون، اليوم الأحد، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، جراء الأمطار التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وأضاف السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن حصيلة الضحايا منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة جراء المنخفض الجوي، ارتفع إلى 13 شخصاً على الأقل خلال أقل من أسبوع".

وذكر السكان، أن الأمطار تسببت كذلك بتضرر عدد كبير من المنازل وانسداد القنوات وانقطاع مياه الشرب، في وادي حضرموت.

وشكى السكان "عدم وصول فرق الإغاثة وسط تقصير من قبل السلطات المحلية".

ويوم أمس السبت، أكدت لجنة الطوارئ في محافظة حضرموت، أن الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة إثر المنخفض الجوي، "تسبب بأضرار في عدد من المنازل وحاصرت إحدى القرى في المحافظة".

وفي وقت سابق، وجهت الحكومة المعترف بها دوليا، نداء استغاثة لمساعدتها في دعم جهودها للتصدي للأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد.

وقالت الحكومة، إن "الوضع خطر ويتطلب تدخلاً عاجلاً لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي، ومنع حدوث كوارث إضافية".

ودعت الحكومة الشركاء والمنظمات إلى الاستجابة السريعة لإغاثة المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية.

من ناحية أخرى، حذرت لجنة الطوارئ بمحافظة المهرة، المواطنين من السباحة في مجاري السيول الراكدة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وتجنباً لتكرار حالات الغرق التي وقعت في الأعاصير والمنخفضات الجوية السابقة.

وطالت الفيضانات عدة محافظات يمنية، وخصوصاً المحافظات الشرقية، جراء الأمطار التي تشهدها البلاد منذ أيام، متسببة بتضرر عدد كبير من السكان، خصوصاً في صفوف النازحين من الحرب.