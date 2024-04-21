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الاحتلال: جالانت قلق من أن تكون العقوبات الأمريكية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة

11:39 م الأحد 21 أبريل 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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قال مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليووم الأحد، إن الوزير يوآف جالانت بحث مع رئيس الأركان هارتسي هاليفي سبل منع العقوبات التي تخطط واشنطن لفرضها على كتيبة "نيتساح يهودا".

وأشار جالانت إلى أن خطط فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" ستشكل سابقة خطيرة، موضحا أنه يتوقع أن تتراجع عنها الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن أي محاولة للمس بوحدة بأكملها سيلقي بظلاله على المنظومة الأمنية وعلى جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وكشف بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي:، أن جالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأمريكية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة.

سبق وأن قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات ضد وحدات أخرى بجيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة إلى جانب وحدة "نيتساح يهودا" لانتهاكاتها.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قال نقلا عن مصادر مطلعة قولهم، إن هناك توقعات بفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات بالضفة.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن العقوبات المرتقبة ستقضي بمنع كتيبة "نيتساح يهودا" من تلقي أي نوع من المساعدة الأمريكية، موضحة أن العديد من وحدات جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيليين التي تم التحقيق معها لن تعاقب بعد أن تصحح سلوكها.

العقوبات الأمريكية يواف جالانت الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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