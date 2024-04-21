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BBC

البث الإسرائيلية: نتنياهو يتهم جالانت بتسريب تفاصيل مناقشات مغلقة

08:58 م الأحد 21 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت

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قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم وزير الدفاع يوآف جالانت بتسريب مناقشات مغلقة بحضوره ومشاركة رئيسي الشاباك والموساد.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو هاجم خلال اجتماع مجلس الحرب تسريبات فريق التفاوض الإسرائيلي لوسائل الإعلام، إذ إنها تضر بجهود إعادة الأسرى، وفق تعبيره.

ولفت نتنياهو إلى أن تسريبات فريق التفاوض للإعلام تزرع اليأس في نفوس أهالي الأسرى وتدفع حماس إلى التصلب في مواقفها.

وأكدت القناة 14 العبرية، أن نتنياهو يهدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات بشأن صفقة التبادل.

بينما قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن نتنياهو منع مجلس وزراء الحرب من إجراء نقاش استراتيجي بشأن أهداف الحرب على غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس توجه بطلب لمكتب نتنياهو لإجراء نقاش بمجلس وزراء الحرب بشأن أهداف الحرب في غزة ولم يتلق ردا حتى الآن.

بنيامين نتنياهو يواف جالانت الاحتلال الإسرائيلي الشاباك الموساد
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