بعد الموافقة على مساعدات أمريكية جديدة.. زيلينسكي: فرصة للنصر على روسيا

واشنطن/كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يرى "فرصة للنصر" على روسيا بعد الموافقة على مساعدات أمريكية جديدة لبلاده.

وصوت مجلس النواب الأمريكي يوم السبت على إحالة حزمة مساعدات طال انتظارها بقيمة 61 مليار دولار تقريبا لأوكرانيا إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم تمريرها وتوقيعها من قبل الرئيس جو بايدن.

وقال زيلينسكي لمحطة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد: "أعتقد أن هذا الدعم سيعزز حقا القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأضاف: "وستكون لدينا فرصة للنصر إذا حصلت أوكرانيا حقا على نظام الأسلحة، الذي نحتاجه كثيرا".

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج بشكل خاص إلى صواريخ طويلة المدى، وتشمل المساعدات الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها بأغلبية من الحزبين، شحنات الأسلحة التي تشتد الحاجة إليها للدفاع ضد روسيا.

ويصر النص أيضا على تسليم أنظمة صواريخ "أتاكامز" بعيدة المدى، وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة لتقليل عدد أفراد القوات الذين يفقدون على خط المواجهة، ويحتاج بلده أيضا إلى الدفاع الجوي، مضيفا: "هذه هي الأولويات الآن".

وردا على هذه المساعدات الأمريكية، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد نظام كييف بالأسلحة "لدفعه إلى القتال حتى آخر أوكراني".

وأضافت أن "تصرفات الولايات المتحدة، باعتبارها طرفا فعليا في الصراع ستتلقى ردا حاسما، والبيت الأبيض لم يعد يراهن على النصر الأسطوري لنظام كييف، بل على حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية ستصمد حتى انتخابات نوفمبر على الأقل، دون إفساد صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن".