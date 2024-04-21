المرشد الأعلى الإيراني يشيد بالقوات المسلحة بعد الهجمات على إسرائيل

طهران - (د ب أ)

أشاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالقوات المسلحة الإيرانية بأقوى العبارات في أعقاب الهجمات التي شنتها على إسرائيل.

وقال خامنئي اليوم الأحد إن "القوات المسلحة لم تظهر قوتها فحسب، بل صانت أيضا السمعة الدولية والكبرياء الوطني للبلاد وشعبها".

وأضاف خامنئي بأن مسألة عدد الصواريخ التي أُطلقت أو الصواريخ التي أصابت الهدف، هي مسألة ثانوية وفرعية، والقضية الهامة هي أن تظل القوات المسلحة جاهزة للتصدي لأعداء البلاد."

وكانت إيران قد شنتت هجوما ضد إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة في 13 أبريل. واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% من الصواريخ، التي كانت تحمل، بحسب إحصاءات عسكرية إسرائيلية، 60 طنا من المتفجرات.

ويُذكر أن الهجوم الإيراني الواسع جاء ردا على هجوم صاروخي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، نُسب لإسرائيل.

وقتل في الهجوم جنرالان إيرانيان وأفراد عسكريون آخرون. وألقت إيران المسؤولية عن الهجوم على عاتق إسرائيل.

ولم يعلق خامنئي على الضربة العسكرية المحدودة التي ترددت تقارير أن إسرائيل نفذتها على إيران أمس الأول الجمعة.