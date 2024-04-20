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BBC

خلال لقاءه هنية.. أردوغان: فرضنا سلسلة عقوبات ضد إسرائيل

05:28 م السبت 20 أبريل 2024
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    أردوغان يستقبل إسماعيل هنية
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    أردوغان يستقبل إسماعيل هنية ووفد حماس

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قالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بحثا تطورات الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأشارت إلى أن أردوغان وهنية أكدا ضرورة التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة.

وأكد أردوغان خلال لقاءه هنية، أن إسرائيل ستدفع بالتأكيد يوما ما ثمن اضطهاد الفلسطينيين، موضحا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو مفتاح السلام الإقليمي وتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وكشف أردوغان أن تركيا فرضت سلسلة من العقوبات ضد إسرائيل بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة.

رجب طيب اردوغان إسماعيل هنية تركيا حماس
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