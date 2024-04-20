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مقتل منتسب من الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين جراء انفجار بمعسكر في العراق

12:06 م السبت 20 أبريل 2024

العراق

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بغداد- (د ب أ)
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم السبت ، مقتل أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة ثمانية آخرين بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار وحريق داخل (معسكر كالسو) شمالي محافظة بابل.

وقالت خلية الإعلام ، في بين صحفي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن المعسكر يضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي وحدث الانفجار والحريق بعد منتصف ليلة أمس .

وأضافت أن أبطال الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة بذلوا جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث.

وأوضحت أنه من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاجون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل.

وحسب البيان ، أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار.

وكان أبو ألاء الولائي الأمين العام للمقاومة الإسلامية في كتائب سيد الشهداء هدد فجر اليوم أن المقاومة الإسلامية في العراق سترد على من يقف وراء الاعتداء على قاعدة للحشد الشعبي في محافظة بابل.

العراق بغداد الجيش العراقي
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