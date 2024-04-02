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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تشريع إسرائيلي بشأن الإعلام الأجنبي

09:23 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

الاتحاد الأوروبى

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القاهرة (د ب ا)

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تشريع تم تبنيه حديثا يعطي صلاحيات مؤقتة للحكومة الإسرائيلية لمنع شبكات وسائل الإعلام الاجنبية من العمل في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتعين ضمان حرية الصحافة في كل مكان بما في ذلك مناطق الحروب حيث يعد عمل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أمرا أساسيا في تزويد العامة بالمعلومات الدقيقة وفي حينه.

وأضاف البيان، أن الكثير من الصحفيين فقدوا أرواحهم وأصيب المئات منذ بداية الصراع في غزة في السابع من أكتوبر: "ندين بشدة قتل الصحفيين ونذكر بالحاجة لضمان منحهم حرية الوصول و سلامتهم وحمايتهم في كل الأوقات".

وتابع "الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بدعم الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المستقلة في كل مكان في العالم".

كان البرلمان الإٍسرائيلي "الكنيست" وافق مساء أمس الاثنين على ما يسمى بـ "قانون الجزيرة" الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي، وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة للكنيست بكامل أعضائه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعهد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية "في الأيام المقبلة"، قائلا "لن تكون هناك حرية تعبير "لأبواق حماس في إسرائيل".

الاتحاد الأوروبي تشريع إسرائيلي الإعلام الأجنبي

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