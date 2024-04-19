إعلان

BBC

وفاة 32 شخصًا على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة في كينيا

07:13 م الجمعة 19 أبريل 2024

هطول أمطار غزيرة في كينيا أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

نيروبي (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 32 شخصا حتفهم في كينيا خلال الأيام الماضية عقب هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وذلك حسبما ذكرت وكالات إغاثة اليوم الجمعة.

واضطر أكثر من 40 ألف شخص إلى الفرار من قراهم ومستوطناتهم، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما دمرت الفيضانات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأفاد الصليب الأحمر الكيني أنه تم إنشاء 35 مخيماً حتى الآن للأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكينية عن هطول أمطار غزيرة على الأرجح خلال الأيام المقبلة.

هطول أمطار غزيرة في كينيا وفاة 32 شخصا بسبب هطول الأمطار هطول أمطار غزيرة وفيضانات كينيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

70 صورة لنجوم الفن في جنازة صلاح السعدني
ما هي قاعدة "هشتم شكاري" الإيرانية التي تعرضت لهجوم في أصفهان؟