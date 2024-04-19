وفاة 32 شخصًا على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة في كينيا

نيروبي (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 32 شخصا حتفهم في كينيا خلال الأيام الماضية عقب هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وذلك حسبما ذكرت وكالات إغاثة اليوم الجمعة.

واضطر أكثر من 40 ألف شخص إلى الفرار من قراهم ومستوطناتهم، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما دمرت الفيضانات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأفاد الصليب الأحمر الكيني أنه تم إنشاء 35 مخيماً حتى الآن للأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكينية عن هطول أمطار غزيرة على الأرجح خلال الأيام المقبلة.