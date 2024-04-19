أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ457830 جنديا منذ بدء الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروسي لـ457830 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و205 دبابات و13 ألفا و852 من المركبات المدرعة و11 ألفا و658 من النظم المدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأضافت الهيئة أن روسيا خسرت ايضا 762 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و347 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1915 من المعدات الخاصة و9 آلاف و311 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و671 من المركبات وخزانات الوقود".