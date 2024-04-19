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بالفيديو.. برنامج إيراني يخرج في بث مباشر من أصفهان عقب الضربة الإسرائيلية

07:27 ص الجمعة 19 أبريل 2024

ايران

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عقب الهجوم الإسرائيلي على أصفهان، خرج أحد البرامج الإذاعية الصباحية في بث مباشر من قلب المدينة، للكشف عن الوضع الطبيعي بداخلها وعدم تأثرها بالهجوم الإسرائيلي.

وحسب مراسل البرنامج الإذاعي الإيراني، فإن المدينة في هدوء وأمان تام والناس يمارسون حياتهم الطبيعية دون أي قلق أو خوف.

ومن جانبها أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، باستئناف الرحلات الجوية في مطاري العاصمة طهران بعد تعليقها عقب تقارير أفادت بوقوع انفجارات في إيران.

وأشارت الوكالة، إلى إعادة تسيير الرحلات من مطاري الخميني الدولي ومهر آباد، لافتة إلى أنه من المتوقع وصول رحلة قادمة من روما سبق تحويل مسارها إلى أنقرة.

كما أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية في عدة مطارات، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

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