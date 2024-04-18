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مصرع وزير الدفاع الكيني و 9 من كبار رجال الجيش في تحطم طائرة عسكرية

08:31 م الخميس 18 أبريل 2024

مصرع وزير الدفاع الكيني في تحطم طائرة عسكرية

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قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن وزير الدفاع الكيني فرانسيس أوجولا، وتسعة ضباط من كبار رجال الجيش، لقوا حتفهم اليوم الخميس، في تحطم مروحية عسكرية في منطقة نائية بالبلاد.

وتابع الرئيس الكيني ، الذي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي بعد ظهور أنباء الحادث، إن "وزير الدفاع فرانسيس أوجولا وتسعة عسكريين شجعان آخرين كانوا على متن الطائرة قتلوا بينما نجا اثنان".

وأضاف الرئيس الكيني، أن المروحية تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من تشيسيجون، حيث كان وزير الدفاع والوفد المرافق له يزورون مدرسة.

وأعلن الرئيس الكيني، الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة.

وأوضح ضابط رفيع في الشرطة الوطنية طالباً عدم كشف هويته لفرانس برس انّ "النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطّمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوجولا".

مصرع وزير الدفاع الكيني تحطم طائرة عسكرية كينية مصرع 9 من كبار رجال الجيش الكيني فرانسيس أوجولا
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