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زلزال بقوة 6ر5 يضرب مقاطعة توكات شمال تركيا

07:25 م الخميس 18 أبريل 2024

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(د ب ا)

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة منطقة سولوساراي بمقاطعة توكات شمال تركيا مساء اليوم الخميس، حسبما أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وقالت "أفاد" إن سكان ولايات سامسون ويوزغات وكانكيري وكوروم المجاورة شعروا بالزلزال، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت "حتى هذه اللحظة، تأثر منزل مكون من طابقين في يوزغات وخمس حظائر في سولوساراي".

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

مقياس ريختر زلزال زلزال بقوة 6ر5 تركيا
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