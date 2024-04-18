وزير خارجية مالطا: نؤكد رفضنا القاطع لأي عدوان بري على رفح

مصراوي

قال وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الخميس، إن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة وعلى الأطراف جميعها تنفيذ قراره الأخير بخصوص غزة.

وشدد بارتولو على رفض بلاده القاطع لأي عدوان بري على رفح وأي تشريد إضافي، مشيرا إلى أن حوالي نصف سكان غزة على حافة المجاعة.

وأكد بارتولو أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمثل قوة استقرار في المنطقة ويجب دعمها.

كذلك أوضح بارتولو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين عقبة أمام السلام.