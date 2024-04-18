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الأمطار الغزيرة تودي بحياة نحو 140 شخصا في باكستان وأفغانستان

01:52 م الخميس 18 أبريل 2024

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إسلام آباد - (د ب ا)

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف في أفغانستان وباكستان إلى ما لا يقل عن 137 شخصا خلال الأيام الماضية، حيث من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

وقالت هيئة السيطرة على الكوارث إن ما لا يقل عن 67 شخصا في باكستان لقوا حتفهم في ظل هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي.

وتم إعلان حالة الطوارئ في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.

وفي أفغانستان، قالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن نحو 70 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 56 آخرون بسبب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات في أنحاء البلاد، كما تضرر 2627 منزلا.

باكستان أفغانستان أمطار
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