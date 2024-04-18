ممثل السعودية بمجلس الأمن: نؤكد دعم المجموعة العربية للأونروا ودورها في خدمة الفلسطينيين

مصراوي

قال ممثل السعودية لدى مجلس الأمن الدولي السفير عبد العزيز الواصل، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد بديل عن الأونروا وخدماتها للشعب الفلسطيني في القطاعات المختلفة.

وأكد الواصل على دعم المجموعة العربية الكامل لوكالة الأونروا ودورها في خدمة الفلسطينيين.

سبق وأن قال المفوض العام ومدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تمثل قوة للاستقرار في المنطقة وهناك حملة خبيثة تستهدف عمل الوكالة، موضحا أن الرضع والأطفال يموتون في شمال غزة بسبب الجوع في وقت تنتظر فيه المساعدات خارج القطاع الإذن بالدخول.

وأكد لازاريني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإنهاء وجود الأونروا في غزة، لافتا إلى أنت مقرات الوكالة في قطاع غزة تم احتلالها من قوات الاحتلال.

وأشار لازاريني إلى أن مساحة عمل الأونروا تتقلص في غزة بعد فرض إسرائيل قيودا على عملها، مشددا على أن الدعوات لإغلاق الوكالة تتعارض مع معايير العمل الإنساني.

وأوضح لازاريني أن تفكيك الأونروا سيعمق الأزمة الإنسانية في غزة وسيقوض وقف إطلاق النار في القطاع، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الحفاظ على دور الأونروا الإنساني.