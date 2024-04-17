بن غفير يقترح إعدام أسرى فلسطينيين للتخلص من مشكلة "الاكتظاظ بالسجون"

مصراوي

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه سعيد باعتماد الحكومة اقتراحه بتوسعة السجون لاستقبال مزيد من "الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وأشار بن غفير، إلى أن عقوبة الإعدام هي الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون الإسرائيلية.

وفي مارس الماضي، هاجم بن غفير ووزيرة المواصلات ميري ريجيف، رئيس الشاباك رونين بار، بسبب قراره بإطلاق سراح 40 سجينا فلسطينيا، مطالبا بالاستعاضة عن ذلك بإطلاق سراح سجناء يهود: "لو أن هناك نقص في أماكن الاحتجاز، أطلقوا سراح المعتقلين الإداريين اليهود".