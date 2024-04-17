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أردوغان: سأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما بقيت حيًا ولو كنت وحيداً

06:06 م الأربعاء 17 أبريل 2024

رجب طيب أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيواصل الدفاع عن قضية فلسطين وسيكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم "ما بقيت حيا ولو كنت وحيداً"، موضحا أن لا فرق بين قوات النضال الوطني التركية إبان فترة حرب الاستقلال وحركة حماس اليوم.

وأشار أردوغان إلى أن حماس كحركة التحرير الوطني التي حررت الأناضول من الاحتلال قبل قيام الجمهورية التركية.

وشدد أردوغان في خطابه على أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ليست منظمة إرهابية بل هي حركة مقاومة لتحرير أرضها.

وكشف الرئيس التركي أنه سيستقبل قائد المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية قريبا.

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