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BBC

قائد البحرية الإيرانية: نرافق سفننا التجارية من خليج عدن لقناة السويس

12:25 م الأربعاء 17 أبريل 2024

الأدميرال شهرام إيراني

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طهران - (د ب أ)

أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن أساطيل الجيش الإيراني تنفذ مهمة مرافقة السفن التجارية الإيرانية، وأن المدمرة جماران متواجدة الآن في خليج عدن.

وقال الأدميرال إيراني إن "أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، والآن المدمرة جماران متواجدة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف إيراني "نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضًا".

وقال إيراني "منذ فترة طويلة، تغير ميزان القوى في المنطقة بوجود قوة المقاومة، وبعد عملية الوعد الصادق، ثبت للجميع أن المسلمين يتحدثون عن نفس الشيء، وهو نصرة المظلوم ومواجهة الظالم."

وأشار قائد بحرية الجيش الإيراني إلى أن عملية الوعد الصادق أثبتت للعالم أجمع كيف تعمل القوة الحقيقية والقوة المزيفة في الميدان.

وقال الأدميرال إيراني "إن شاء الله ستستيقظ حكومات المنطقة وتحقق رغبات شعوبها وتنتبه إلى ما تريده شعوبها."

الأدميرال شهرام إيراني البحرية الإيرانية خليج عدن قناة السويس

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