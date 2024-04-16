وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى إسرائيل

برلين (د ب أ)

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، وذلك بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت بيربوك في اجتماع مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي في برلين: "لا يجب أن يسكب أي أحد الوقود على النار الآن".

وأشارت بيربوك إلى أن هذا ينطبق على إيران ووكلائها في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن.

وفيما يتعلق بإسرائيل، قالت إن أي شخص يشك في أنها قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات صاروخية كبرى قد أساء التقدير.

وأضافت بيربوك: "إن دفاعات إسرائيل قوية وناجحة، وحلفاء إسرائيل يقفون إلى جوارها بحزم، وهم مستعدون للتصرف إذا تطلب الأمر".

ولفتت إلى أن الجميع يجب أن يعملون معا للمساهمة في نزع فتيل التوتر لصالح المنطقة بأسرها.

ومن ناحيته، قال الصفدي عن دفاع بلاده ضد الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ التي تم إطلاقها في هجوم على إسرائيل: "لا نرغب في أن يتعرض الأردن للخطر بعد الآن. هذه رسالة واضحة نبعث بها إلى الجميع" إلى إيران وإسرائيل أيضا. يشار إلى أن الأردن يقع بين الدولتين.

وتسود تخوفات من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ ليلة السبت/الأحد من الأسبوع الجاري. وكانت إيران حذرت إسرائيل مرارا من القيام برد عسكري على هجومها. وفي المقابل، أعلنت القيادة العسكرية في إسرائيل أنها لن تترك الهجوم الإيراني دون رد.

وقال نتنياهو:"سنرد على إيران لكن علينا أن نتصرف بحكمة وألا نتصرف بناء على العواطف. يجب أن نضعهم تحت الضغط بنفس الطريقة التي جعلونا نشعر بها بالتوتر".

وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر ستجري هناك في إطار دبلوماسية الأزمة محادثات غدا الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس والوزير بيني جانتس عضو مجلس الحرب.

وأضافت المتحدثة أن بيربوك ستشارك اعتبارا من مساء غد في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية.

كانت بيربوك أعلنت أمس الاثنين أنها تعول على التزام إسرائيل بالقانون الدولي في ردها المحتمل على الهجوم الإيراني، وفي رد على سؤال حول ما إذا كان لإسرائيل الحق في توجيه ضربة مضادة لإيران، قالت بيربوك إن "حق الدفاع عن النفس يعني صد الهجوم. الانتقام ليس تصنيفا في القانون الدولي".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون سابع زيارة تقوم بها بيربوك لإسرائيل منذ هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر الماضي.