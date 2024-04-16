الرئيس الإيراني لبوتين: هجومنا كان اضطراريًا ومحدودًا

(مصراوي)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم على إسرائيل كان اضطراريًا ومحدودًا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح رئيسي، أن طهران لا ترغب في تصعيد الأمور في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الهجوم الإيراني جاء في إطار الدفاع عن النفس.

من جانبه، أعرب بوتين عن أمله في أن يمارس جميع الأطراف ضبط النفس لتجنب تزايد التوترات.

وكانت روسيا قد رفضت إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل معتبرة أنه أتى في إطار حق الدفاع عن النفس.

