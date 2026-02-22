باكستان: تحييد 70 إرهابيا على الحدود مع أفغانستان

(د ب أ)

ذكر وزير الدولة للشؤون الداخلية الباكستاني، طلال تشودري، أنه تم تحييد حوالي 70 إرهابيا، بعد أن قصفت باكستان أهدافا إرهابية على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان.

وقالت الحكومة الباكستانية إنه تم تنفيذ غارات بناء على معلومات استخباراتية، استهدفت سبعة معسكرات ومخابئ إرهابية تابعة إلى جماعة فتنة الخوارج وفروعها وداعش-خراسان على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان، ردا على الهجمات الانتحارية الأخيرة في باكستان، حسب شبكة جيوز نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

وقال وزير الدولة أثناء حديثه في برنامج "جيو باكستان" على شبكة جيو نيوز، "لطالما كانت أفغانستان تصدر الإرهاب. تتخذ باكستان جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حياة وممتلكات مواطنيها".

وكانت وسائل إعلام رسمية باكستانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين محليين، أن غارات جوية باكستانية أسفرت عن مقتل 18 مدنيا، من بينهم أطفال وإصابة ستة آخرين في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وفي تعليقات أدلى بها قبل فجر الأحد، كتب وزير الإعلام عطاء الله تارار على منصة التواصل الإجتماعي (إكس) أن الجيش نفذ ما وصفها بـ "عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضاً باسم تحريك طالبان باكستان، والجماعات المتحالفة معها. وقال إنه تم استهداف جماعة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية أيضا.

وفي أكتوبر الماضي، شنت باكستان أيضا ضربات في عمق أفغانستان لاستهداف مخابئ للمسلحين.