نتنياهو: الحرب في غزة جزء من مواجهة تهديد إيران

(مصراوي)

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إيران بدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، قائلًا إن إسرائيل مصممة على ما أسماه "الدفاع عن النفس" في جميع جبهات الحرب.

وقال نتنياهو، إن الحرب في قطاع غزة جزء من مواجهة تهديد أكبر تمثله إيران.

ولم يتخذ نتنياهو، حتى الآن قرارًا بشأن آلية الرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين في إسرائيل السبت الماضي، بحسبما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن وزير الدفاع يوآف جالانت يرغب في شن هجومًا سريعًا على إيران.

وتم الهجوم الإيراني ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا ما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني وآخرون.

وتوعدت إيران إسرائيل على لسان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد مؤلم وقوي في حال عاودت إسرائيل الهجوم على المصالح الإيرانية.

