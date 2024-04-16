صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33843 شهيدًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33 ألفًا و 843 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 76 ألفًا و575 مصابًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وكانت صحة غزة قد حذرت في وقت سابق اليوم، من توقف المولدات في جميع أنحاء القطاع مع عملها بكامل طاقتها منذ اندلاع الحرب، مطالبة بإدخال مولدات بديلة أو إعادة خطوط الكهرباء إلى المستشفيات.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر ارتقى على إثرها 46 شهيدًا وأصيب 110 آخرون.