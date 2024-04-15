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BBC

سي إن إن: إسرائيل أخرت اجتياح رفح لدراسة آلية الرد على إيران

04:23 م الإثنين 15 أبريل 2024

هجوم إيران بالطائرات المسيرة

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(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مصدرين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل أخرت اجتياحها البري لمدينة رفح لأنها تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

وأضافت المصادر التي لم تكشف الشبكة الأمريكية عن هويتهم، أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يخطط لإسقاط منشورات على أجزاء من مدينة رفح اليوم لكنه تراجع بعد ذلك.

وحسبما نقلت "سي إن إن" عن منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يركز في الوقت الحالي على منع تحول الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى صراع إقليمي أوسع.

وذلك عقب تهديد إسرائيل بالرد على استهداف قاعدتين عسكريتين لها خلال الهجوم، بينما صرحت واشنطن أنها لن تشارك إسرائيل في أي هجوم يستهدف إيران.

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