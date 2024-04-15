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BBC

التليفزيون الإيراني يبث مشاهد من حرائق تكساس ضمن لقطات الهجوم على إسرائيل (فيديو)

02:38 م الإثنين 15 أبريل 2024

حرائق تكساس

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأً للتليفزيون الإيراني أثناء تغطية أحداث الهجوم على إسرائيل السبت الماضي.

جاء الخطأ عن طريق بث فيديوهات لحرائق الغابات في ولاية تكساس الأمريكية على أنها انفجارات نتيجة الهجوم الإيراني الذي بدأته طهران باستخدام مئات المسيرات والصواريخ البالييستية والكروز.

تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية الفيديو الذي نشره التليفزيون الإيراني على أنه حقيقي، إلى أن اتضح أن يعود لحرائق الغابات في تكساس والتي نشبت قبل شهر.

وقالت إيران إنها هجماتها حققت نصف أهدافها التي انطلقت من أجلها بينما قالت إسرائيل إنها تمكت من صد 99% من الهجمات الإيرانية متوعدة بالرد في الوقت المناسب دون تحديد نطاق ذلك الرد.

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