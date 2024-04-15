التليفزيون الإيراني يبث مشاهد من حرائق تكساس ضمن لقطات الهجوم على إسرائيل (فيديو)

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأً للتليفزيون الإيراني أثناء تغطية أحداث الهجوم على إسرائيل السبت الماضي.

جاء الخطأ عن طريق بث فيديوهات لحرائق الغابات في ولاية تكساس الأمريكية على أنها انفجارات نتيجة الهجوم الإيراني الذي بدأته طهران باستخدام مئات المسيرات والصواريخ البالييستية والكروز.

تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية الفيديو الذي نشره التليفزيون الإيراني على أنه حقيقي، إلى أن اتضح أن يعود لحرائق الغابات في تكساس والتي نشبت قبل شهر.

وقالت إيران إنها هجماتها حققت نصف أهدافها التي انطلقت من أجلها بينما قالت إسرائيل إنها تمكت من صد 99% من الهجمات الإيرانية متوعدة بالرد في الوقت المناسب دون تحديد نطاق ذلك الرد.

الفيديو المتداول حالياً بشكل كبير ، لا علاقه له بالحرب في إسرائيل ، بل يعود إلى حرائق تكساس. pic.twitter.com/t8TNJJz0Xv — Mahdi Baladi 🇲🇦 (@MahdiBaladi1) April 14, 2024