إعلان

BBC

استشهاد حفيدة رئيس المكتب السياسي لحماس

11:39 ص الإثنين 15 أبريل 2024

إسماعيل هنية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)


أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد الطفلة ملاك هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إثر قصف إسرائيلي استهدفها هي وعائلتها.

وبذلك تلتحق حفيدة هنية متأثرة بجروحها بوالدها وأفراد من عائلتها والذين استشهدوا في وقت سابق إثر قصف إسرائيلي.

وكانت الطفلة هي الناجية الوحيدة من الضربة الإسرائيلية التي استهدفتها رفقة عائلتها في سيارة بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع، وهو أسفر عن استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وعقب الاستهداف الذي تم بواسطة صاروخ أطلق من مسيرة إسرائيلية استهدف السيارة بشكل مباشر، نقلت ملاك إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها استشهدت لاحقًا.

إسماعيل هنية حركة حماس حفيدة إسماعيل هنية قصف إسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 33797 شخصًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* المركزي: رفع السحب اليومي لـ250 ألف جنيه من الفروع و30 ألفا من ATM