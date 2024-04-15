استشهاد حفيدة رئيس المكتب السياسي لحماس

(مصراوي)



أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد الطفلة ملاك هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إثر قصف إسرائيلي استهدفها هي وعائلتها.

وبذلك تلتحق حفيدة هنية متأثرة بجروحها بوالدها وأفراد من عائلتها والذين استشهدوا في وقت سابق إثر قصف إسرائيلي.

وكانت الطفلة هي الناجية الوحيدة من الضربة الإسرائيلية التي استهدفتها رفقة عائلتها في سيارة بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع، وهو أسفر عن استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وعقب الاستهداف الذي تم بواسطة صاروخ أطلق من مسيرة إسرائيلية استهدف السيارة بشكل مباشر، نقلت ملاك إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها استشهدت لاحقًا.

