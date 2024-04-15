إصابة نازحين فلسطينيين برصاص إسرائيلي غرب غزة

غزة- ( د ب أ )

أصيب عدد من النازحين الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن مصادر محلية قولها إن "زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار، صوب مئات النازحين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في مدينة غزة ومحافظة الشمال عبر جسر وادي غزة عند شارع الرشيد، ما أدى لإصابة اثنين منهما على الأقل".

وكان 5 فلسطينيين بينهم امرأة، قتلوا أمس الأحد، جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية النازحين على شارع الرشيد أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة.