إصابات في غارة ليلية إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين بحدوث تسع إصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "الطيران الحربي المعادي أغار بعد منتصف الليل الفائت مستهدفا منزلا في بلدة صديقين ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وإلحاق الأضرار المادية الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف".

ووفق الوكالة، "أدت الغارة إلى وقوع تسع إصابات متوسطة وطفيفة نقلوا إلى مستشفيات مدينة صور للمعالجة بواسطة الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الإسلامية".

وأشارت الوكالة إلى أن "الطيران الحربي المعادي نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وأطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية".