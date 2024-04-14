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BBC

الرئيس الفرنسي: الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق

03:31 م الأحد 14 أبريل 2024

إيمانويل ماكرون

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(مصراوي)

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، الهجوم الإيراني على إسرائيل، واصفًا إياه بـ "غير المسبوق".

ودعا ماكرون جميع الأطراف المعنية إلى "ضبط النفس"، محذرًا من مغبة وقوع تصعيد إقليمي أكبر.

وأعرب ماكرون عن "تضامنه الكامل مع الشعب الإسرائيلي"، مشددًا على حرص فرنسا على أمن إسرائيل وشركائها في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في وقت سابق اليوم، إن فرنسا شاركت في صد المسيرات الإيرانية خلال هجوم أمس.

وشنت إيران هجومًا بمئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل في إطار الرد على استهداف قنصليتها في دمشق.

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إيمانويل ماكرون الهجوم الإيراني إسرائيل الرئيس الفرنسي

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رمضانك مصراوي

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